26.02.2021

Nach Sanierung: Jetzt wurde die Kirche St. Ludwig in Karlshuld wiedereröffnet

Plus Nach zäher Planung und einjährigen Bauphase wurde die Karlshulder Kirche St. Ludwig endlich eingeweiht. So war der feierliche Wiedereröffnungsgottesdienst.

Von Andrea Hammerl

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen“, zitierte Pfarrer Paul Igbo zu Beginn des feierlichen Wiedereröffnungsgottesdienstes der katholischen Pfarrkirche St. Ludwig den österreichischen Komponisten Anton Bruckner. Womit Igbo auf die langwierige und zähe Planungsphase hinwies, die der knapp einjährigen eigentlichen Bauphase vorausgegangen war. Doch am Samstagabend war ein Tag der Freude, die Kirchenportale weit geöffnet, wenn auch coronabedingt nur für geladene Gäste. Für alle anderen erstellte Jakob Knöferl einen Livestream, der aktuell noch auf der Webseite der Pfarrei verfügbar ist. Musikalisch wurde der Gottesdienst von der Gruppe Querbeet unter Leitung von Kantorin Sabine Moosheimer gestaltet.

Gottesdienst in St. Ludwig in Karlshuld: „Kirchen müssen offenbleiben."

„Kirchen müssen offenbleiben“, betonte Domkapitular Harald Heinrich, viel zu häufig seien sie geschlossen geblieben. Gerade in einer „Gesellschaft mit vielen Gruppen, die genau wissen, wer dazu gehört und wer nicht“, in der es „mit Ausgrenzung richtig zur Sache“ gehe, sei es wichtig, dass Christen ausstrahlten: „Du gehörst dazu“. Denn jeder sei ein Kind Gottes, nicht der Mensch definiere die Würde des Menschen. „Die Menschenwürde hat jeder. Punkt!“, betonte der Generalvikar des Bistums Augsburg. Kirche sei nicht nur eine Immobilie, sondern Grundlage der Glaubensgemeinschaft.

Festprediger und Hauptzelebrant war Domkapitular Harald Heinrich. Bild: Andrea Hammerl

„Was wäre, wenn es keine Kirchen gäbe?“, fragte Heinrich rhetorisch und antworte, dann würde etwas fehlen. Die Karlshulder hätten die Frage beantwortet, indem sie ihre Kirche renovierten, sodass sie nun wieder viele Jahre Gott die Ehre gäbe und den Menschen einen Ort der Versammlung.

Bürgermeister Michael Lederer beantwortete in seinem Grußwort Heinrichs Frage, „was wäre, wenn es keine Kirche gäbe?“ sehr spezifisch auf die Geschichte des Donaumooses bezogen. Er erinnerte an die Armut der ersten Kolonisten und den immensen Einsatz, den die Pfarrer damals leisteten, um die größte Not zu lindern, sodass die Menschen überlebten. „Hätten die Geistlichen damals den Ort verlassen, dann wären wir heute nicht hier“, meinte Lederer, „oder nur sehr wenige“.

Seit Ludwig I. seinen Stararchitekten Friedrich von Gärtner die Karlshulder Kirche erbauen ließ, sei es im Schnitt alle 65 Jahre zu einer Sanierung gekommen, weshalb es Lederer stolz machte, gerade jetzt Bürgermeister zu sein. Er erzählte die Anekdote der schlauen Karlshulder, die ihre Bretterkirche mit Stangen abstützten, um auf ihre Baufälligkeit hinzuweisen, als König Ludwig durch das Moos fuhr. Der Trick gelang, der König gab die Kirche in Auftrag.

Landrat Peter von der Grün: „In St. Ludwig ist der Kunstgriff gelungen"

Restauriert wurde auch der Kreuzweg, der nun wesentlich plastischer wirkt. Bild: Andrea Hammerl

"In St. Ludwig ist der Kunstgriff gelungen, Denkmalschutz und optimale Nutzung als Gotteshaus in Einklang zu bringen“, lobte Landrat Peter von der Grün die Verantwortlichen. Auch Architekt Felix Denzinger ging auf das „große Spannungsfeld“ zwischen den Wünschen sowie liturgischen Anforderungen der Pfarreiverantwortlichen und den Vorstellungen der Denkmalschützer in München ein. Es sei für ihn und seinen Mitarbeiter Michael Amler eine große Ehre gewesen, die Karlshulder Kirche wieder so schön und hell erstrahlen zu lassen, wie sie von Friedrich von Gärtner gedacht war. Amler ließ die Sanierungsgeschichte, beginnend mit der Wunschliste mit Änderungen, die er im März 2016 erhalten hatte, bis zur knapp einjährigen Bauphase Revue passieren.

Insgesamt war die Sanierung auf rund 710.000 Euro veranschlagt, 315.000 Euro schießt die Bischöfliche Finanzkasse zu, 161.500 Euro die weltliche Gemeinde Karlshuld und der Landkreis 6715 Euro. „Gespendet wurden 100.276 Euro, es fehlen noch circa 90.000 Euro“, teilte Kirchenpflegerin Angelika Dieck mit, die allen Spendern, Vereinen, Gruppen und Unternehmen für ihre Zuwendung sowie den Mesnerinnen und ihren Reinigungstrupp für die viele ehrenamtliche Arbeit dankte.

