18:20 Uhr

Nach Überfall auf Schnellrestaurant: Tatverdächtiger in Haft

Bei einem Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant erbeutete ein 26-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend mehrere Tausend Euro. Noch in der Nacht gelang der Polizei die Festnahme.

Die Tageseinnahmen eines Schnellrestaurants von mehreren Tausend Euro erbeutete ein 26-jähriger Tatverdächtiger am Donnerstagabend in Schrobenhausen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, wurde der Einsatzzentrale in Ingolstadt gegen 22.35 Uhr ein Raubüberfall in der Rinderhofer Breite in Schrobenhausen-Mühlried mitgeteilt.

Laut Polizeiangaben hat der Täter dabei einen Angestellten des Fastfood-Restaurants mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Der Mitarbeiter händigte dem Räuber daraufhin die Tageseinnahmen von mehreren Tausend Euro aus. Mit seiner Beute konnte der Täter anschließend flüchten. Der Restaurantmitarbeiter blieb dabei körperlich unverletzt.

Tatverdächtiger aus dem Landkreis leitete keinen Widerstand bei Festnahme

Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Fahndung ein. „Wir waren mit einem Hubschrauber, Personensuchhunden und einem Großaufgebot an Polizeikräften und Streifenwagen der umliegenden Dienststellen im Einsatz“, sagt Polizeisprecher Andreas Aichele.

Noch in der Nacht wurde schließlich ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in der Nähe seines Wohnorts gefasst. Er habe sich dabei widerstandslos festnehmen lassen, wie Aichele sagt.

Mögliche Tatwaffe bei Wohnungsdurchsuchung sicher gestellt

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Polizeibeamten schließlich umfangreiches Beweismaterial sicher – unter anderem das mutmaßlich bei der Tat verwendete Messer.

Deswegen beantragte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Haftbefehl, der schließlich am Freitagnachmittag durch das Amtsgericht erlassen wurde. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen