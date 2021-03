vor 32 Min.

Nach Unfallflucht in Manching betrunken im Auto eingeschlafen

39 Jahre alter Mann fuhr in Manching mit seinem Transporter gegen ein Garagentor und dann einfach davon. Weit allerdings kam er nicht.

Nachdem er Montagnachmittag auf dem Anwesen im Bereich der Einmündung Messerschmitt- Ursinusstraße. in Manching mit dem Heck seines Transporters gegen ein Garagentor gefahren war, setzte ein 39-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt seine Fahrt einfach fort. Weit kam er allerdings nicht.

Denn eine hinzugerufene Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt entdeckte das Fahrzeug nur etwa 200 Meter weiter. Dort schlief der 39-jährige in seinem am Straßenrand geparkten Transporter. Wie sich herausstellte, war der Mann stark alkoholisiert. Er war alleine in seinem Fahrzeug, im Fußraum des Beifahrersitzes befand sich eine Kiste Bier.

Nachdem der Schlafende geweckt werden konnte, wurde ein Alkotest durchgeführt. Der Alkomat zeigte 2,62 Promille an. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Der 39-Jährige wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen. Beim Anstoß gegen das Garagentor entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (nr)

