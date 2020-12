13:12 Uhr

Nach Wintereinbruch: Verkehrsunfälle und Behinderungen im Raum Neuburg

Viel Geduld brauchten die Autofahrer am Dienstagmorgen auf dem Weg nach Neuburg, so wie hier am Rieder Berg.

Nach dem Wintereinbruch gab es in der Region Neuburg einige Verkehrsunfälle. Die Sperrung der Staustufe Bergheim sorgte für zusätzliche Behinderungen.

Von Andreas Schopf

Der Wintereinbruch am frühen Dienstagmorgen hat im Raum Neuburg für einige Behinderungen im Verkehr gesorgt. Die Neuburger Polizei berichtet von zahlreichen Unfällen - die allermeisten zum Glück ohne Verletzte. Nach Angaben von Franz Sailer, Sachbearbeiter Verkehr, kam beispielsweise in der Osterfeldsiedlung in Weichering eine Autofahrerin aufgrund der Witterung ins Schleudern und prallte gegen einen Linienbus, in dem 35 Personen saßen. Die Autofahrerin verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus, die Businsassen blieben unverletzt. Der Bus konnte trotz leichter Beschädigung weiterfahren, so Sailer.

Neuburg: Unfälle nach Wintereinbruch

Auf der Staatsstraße zwischen Rennertshofen und Tagmersheim verlor gegen 6 Uhr morgens der 47-jährige Fahrer eines Milchlasters die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Laster prallte in der Folge gegen Leitpfosten und Bäume, so die Polizei. Der Mann blieb unverletzt, am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro.

Für zusätzliche Behinderungen sorgte die derzeitige Sperrung der Staustufe Bergheim. Am Dienstagmorgen staute sich der Verkehr in Richtung Neuburg zum Teil bis zur Abzweigung Joshofen zurück. Auch auf anderen Zufahrtsstraßen gab es dichten Verkehr.

Am Dienstagmorgen gab es in Neuburg den ersten Schnee des Winters. Bild: Winfried Rein

Langer Stau nach Unfall auf der A9

Auch auf der A9 bei Ingolstadt brauchten Autofahrer am Dienstagmorgen einige Geduld. Einen Stau von rund 20 Kilometer Länge löste ein Unfall gegen 6.15 zwischen der Anschlussstelle Langenbruck und dem Parkplatz Baarer Weiher aus. Ein 24-Jähriger wollte mit seinem Lkw-Gespann einen weiteren Lkw überholen, der auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Nürnberg unterwegs war. Bei schneeglatter Fahrbahn kam der Überholende ins Schleudern und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen den überholten Lkw. In der Folge stellte sich sein Gespann quer und prallte in die rechte Schutzplanke, wodurch der rechte und mittlere Fahrstreifen blockiert wurden.

Die Bergung der Fahrzeuge dauerte bis 10 Uhr an, es bildete sich ein rund 20 Kilometer langer Rückstau bis zur Anschlussstelle Pfaffenhofen. Die beiden Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

