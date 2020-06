vor 14 Min.

Nach dem aus für Kaufhof: Was soll aus der Ingolstädter Innenstadt werden?

Die Kaufhof-Filiale in Ingolstadt soll schließen. Das wurde am Freitag bekannt gegeben. Damit fällt rund ein Viertel der innerstädtischen Verkaufsfläche weg. Erste Überlegungen zur Zukunft des Areals gibt es bereits.

Von Luzia Grasser

Am Freitagnachmittag war klar: Galeria Kaufhof will seine Filiale in der Ingolstädter Fußgängerzone schließen. Damit wird – wenn sich nicht noch eine Rettung in letzter Minute auftut – eine jahrzehntelange Kaufhaustradition in Ingolstadt zu Ende gehen. Angefangen hatte alles im Oktober 1952 mit dem Kaufhaus „Merkur“. Aus ihm wurde im Juni 1980 der „Horten“, ehe das Haus ab 1996 den Namen „Galeria Kaufhof“ trug. Nach 68 Jahren soll nun Schluss sein mit dem Kaufhaus, in dem sich Generationen von Ingolstädtern mit Mode, Haushaltswaren oder Spielzeug eingedeckt haben und im Restaurant im obersten Stock gegessen haben.

Das alte C&A-Gebäude direkt neben Galeria Kaufhof steht seit vielen Jahren – abgesehen von einer kurzen Zwischennutzung – leer.

Ingolstadts neuer Oberbürgermeister Christian Scharpf spricht dann auch von einem „Schwarzen Freitag für die Beschäftigten und die Ingolstädter Innenstadt“. Er hatte noch im Mai einen Brief an die Konzernleitung geschrieben und sich für den Erhalt der Ingolstädter Filiale eingesetzt – vergebens.

Kaufhof umfasst ein Viertel der innerstädtischen Verkaufsfläche

Thomas Deiser ist Vorstand des Innenstadtvereins IN-City. Er hat schon viele Geschäfte in der Innenstadt gehen sehen, aber der Kaufhof, sagt er, ist „eine Institution“. Der Innenstadt droht nun ein enormer Leerstand, denn mit dem Kaufhof verschwindet laut Deiser rund ein Viertel der innerstädtischen Verkaufsfläche. „Jetzt muss was gemacht werden“, sagt er. Überlegungen gibt es schon.

Wo früher K&L war, soll bald TK Maxx einziehen.

Auf dem Kaufhof-Areal könnte eine Markthalle entstehen

In den vergangenen Jahren und zuletzt vor Corona gab es einen Runden Tisch zur Innenstadt, bei der genau zu jenem Areal am östlichen Ende der Ludwigstraße Ideen gesammelt worden sind. Mit dabei waren neben Deiser unter anderem der damalige OB Christian Lösel und der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Galeria Karstadt Kaufhof, Stephan Fanderl, ein gebürtiger Ingolstädter. Denn neben dem Kaufhof-Gebäude, das fast komplett dem konzerneigenen Immobilieninvestor Signa gehört, steht seit vielen Jahren die ehemalige C&A-Filiale leer. Deisers Vorschlag: Die Stadt soll über die IFG beide Areale kaufen, die Gebäude abreißen und zusammen mit den dahinterliegenden Immobilien der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) das Areal komplett neu entwickeln. So könnte in die oberen Stockwerke das fünfte Rathaus der Stadt einziehen, für das bislang ein Platz außerhalb der Innenstadt vorgesehen war. Oder auch Räume für die THI könnten entstehen, die in den kommenden Jahren kräftig wachsen will. Läden und Lokale sollen dann im unteren Bereich für ein Markthallen-Flair sorgen. Bei den Gesprächsrunden vergangener Jahre sei man wegen „divergierender Interessen der Grundstückseigentümer“ zu keiner Lösung gekommen, heißt es in einer Stellungnahme der CSU-Fraktion. Jetzt soll ein neuer Anlauf gemacht werden.

Die Stadt Ingolstadt soll die Gebäude kaufen, um eine "Heuschrecke" zu verhindern

Das findet auch Christian De Lapuente. Er ist nicht nur DGB-Organisationssekretär, sondern auch SPD-Fraktionsvorsitzender im Ingolstädter Stadtrat. Die Stadt Ingolstadt soll die Gebäude auf alle Fälle kaufen, „damit keine Heuschrecke kommt“. Ob man sie dann abreißt oder saniert, das soll ein Gutachter klären. Von einem reinen Einkaufszentrum hält De Lapuente mitten in der Stadt nicht viel, eher von Spezialitäten-Läden.

Nach einem kurzen Intermezzo von B.Good steht die ehemalige McDonald’s-Filiale aktuell leer. Nebenan eröffnet Tedi.

In der Ingolstädter Filiale sind rund 70 Mitarbeiter von der geplanten Schließung im Oktober betroffen. Sie sollen in einer Transfergesellschaft untergebracht werden. Laut De Lapuente habe es am Montag bereits Gespräche zur Zukunft der Mitarbeiter gegeben. Einige Arbeitgeber – insbesondere aus dem Lebensmitteleinzelhandel – hätten auch signalisiert, Kaufhof-Angestellte übernehmen zu wollen.

Es stehen in nächster Zeit aber auch Neueröffnungen in der Innenstadt an. Neben der ehemaligen McDonald's-Filiale, die aktuell leer steht, zieht ein Tedi ein und im ehemaligen K&L-Gebäude wird TK Maxx eröffnen. Wann, steht nach Auskunft der Pressestelle aber noch nicht fest.

