vor 19 Min.

Nach diesen Richtlinien vergibt Oberhausen die sozialen Wohnungen

Der Freistaat baut in Oberhausen Sozialwohnungen für anerkannte Flüchtlinge. Ein Drittel davon darf die Gemeinde an Einheimische vergeben.

Plus Ab Juni 2021 werden die drei Gebäude des Bayernpaktes in Oberhausen bezugsfertig sein. Neben anerkannten Flüchtlingen werden dann dort auch einkommensschwache Menschen eine Bleibe finden.

Die Gemeinde selbst darf fünf der insgesamt 15 Wohnungen vermieten. Für die Wohnungen verabschiedete der Gemeinderat am Donnerstag Vergaberichtlinien. Neben den Einkommensgrenzen gibt es auch einen Punktekatalog, der unter anderem Einheimische begünstigen soll. Den Vergaberichtlinien liegt die Sozialfibel für Sozialwohnungen im Freistaat zugrunde. Zur Ermittlung der Bedürftigkeit bietet die Gemeinde einen Punktekatalog.

Gemeinderat Oberhausen beschließt Vergaberichtlinien

So zählen neben der Einkommenshöhe beispielsweise Kinder oder pflegebedürftige Verwandte, die mit einziehen. Zudem gibt es Punkte für Bewerber, die bereits in Oberhausen wohnen. Wer an einer Sozialwohnung der Gemeinde interessiert ist, sollte seinen Antrag bis 26. März abgeben. Die Richtlinien werden mit dem nächsten Gemeindeblatt an alle Haushalte verteilt. Die zehn Wohnungen.,die die Regierung von Oberbayern vergibt, gehen an anerkannte Flüchtlinge. (mad)

Lesen Sie dazu auch: