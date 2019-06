17:46 Uhr

Nachbarin wirft mit Fäkalien

Igitt... Warum die Polizei gegen eine 61-Jährige wegen Nötigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Das stinkt zum Himmel: Am Freitagmittag kam es im Ingolstädter Norden, in Friedrichshofen, zu einem kuriosen Nachbarschaftsstreit. Eine 26-Jährige bekam von ihrer Nachbarin unverhofften Besuch. Die 61-jährige Nachbarin drang in den Garten der Geschädigten ein und bewarf diese mit Fäkalien, berichtet die Polizei. Nachdem die aufgebrachte Nachbarin wieder verschwand, tauchte sie kurze Zeit später erneut im Garten auf. Dabei versuchte sie, die Geschädigte aus ihrem eigenen Garten zu drängen, und bedrohte sie. Die gebürtige Südbayerin konnte sich schließlich in ihre Wohnung retten und die Polizei verständigen. Gegen die 61-jährige Nachbarin wird nun wegen Nötigung, Hausfriedensbruchs und Bedrohung ermittelt. (nr)

Themen Folgen