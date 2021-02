08.02.2021

Nachruf: Zwei Pfarrer der Diözese Eichstätt verstorben

Zwei Pfarrer aus der Diözese Eichstätt sind in den vergangenen Tagen verstorben. Domkapitular Rainer Brummer wurde 79 Jahre alt, Prälat Andreas Risch starb mit 93 Jahren.

Der emeritierte Domkapitular Monsignore Rainer Brummer war von 2009 bis 2012 Caritasdirektor der Diözese Eichstätt und zuvor Leiter des Bischöflichen Seelsorgeamtes. Brummer wurde 1942 in Abensberg geboren und 1969 zum Priester geweiht. Anschließend war er als Aushilfsgeistlicher in Monheim, Ingolstadt und Nürnberg, ab 1971 als Kaplan in Weißenburg tätig. Im Herbst 1974 wechselte er an das Ingolstädter Gnadenthal-Gymnasium. An der Schule in diözesaner Trägerschaft wirkte er 23 Jahre lang als Religionslehrer, zuletzt als Studiendirektor und stellvertretender Schulleiter. 1997 berief ihn der Bischof von Eichstätt in das Domkapitel und bestellte ihn zum Leiter der Hauptabteilung Seelsorge/Weiterbildung im Bischöflichen Ordinariat.

Nach zwölf Jahren an der Spitze des Seelsorgeamtes wurde Rainer Brummer 2009 zum Leiter der Hauptabteilung Caritas und Soziales ernannt. Als Direktor des Caritasverbands für die Diözese Eichstätt leitete er bis Juli 2012 den größten Verband im Bistum mit über 3000 Mitarbeitern. Besonders verbunden war Brummer dem Bereich Kirche und Sport: Seit 1995 vertrat er die Diözese im Arbeitskreis Kirche und Sport und war über zwei Jahrzehnte geistlicher Beirat des DJK-Diözesanverbandes. Außerdem war er Diözesanseelsorger des Malteser Hilfsdienstes, stellvertretender Vorsitzender des Diözesan-Klerusvereins und geistlicher Beirat des Mesnerverbandes. 2008 wurde Rainer Brummer von Papst Benedikt XVI. mit dem Ehrentitel „Kaplan Seiner Heiligkeit“ (Monsignore) ausgezeichnet.

Andreas Risch war Pfarrer in Ingolstadt

Prälat Andreas Risch stammte gebürtig aus Kaldorf und war langjähriger Ingolstädter Pfarrer und Stadtdekan und ehemaliger Hörfunkbeauftragter der Diözese Eichstätt. Er wurde 1953 zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Aufgaben in der Seelsorge des Bistums wurde er 1967 zum Kuraten von St. Christophorus in Ingolstadt-Friedrichshofen ernannt und leitete nach ihrer Erhebung zur Pfarrei ab 1970 als Pfarrer die Gemeinde. Von 1986 bis 1998 war er zudem Stadtdekan von Ingolstadt. Außerdem hatte er 25 Jahre lang den Vorsitz des Diözesan-Klerusvereins inne. Zum 1. Februar 2004 trat er in den Ruhestand, übernahm aber weiterhin Aufgaben in der Seelsorge in der Pfarrei St. Christophorus in Ingolstadt.

Zwanzig Jahre lang – von 1988 bis 2008 – war Risch als Hörfunkbeauftragter die Stimme und das Gesicht des Bistums Eichstätt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Durch Fernsehgottesdienste aus seiner Ingolstädter Pfarrgemeinde und durch seine Hörfunkansprachen vor allem im Bayerischen Rundfunk wurde er weit über die Grenzen des Bistums hinaus bekannt. 2000 wurde ihm von Papst Johannes Paul II. der Titel „Kaplan Seiner Heiligkeit“ (Monsignore) verliehen. 2009 verlieh ihm Papst Benedikt XVI. den Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten. Prälat Risch ist auch Träger der Goldenen Bürgermedaille der Stadt Ingolstadt und des Marktes Gaimersheim. (nr)





