vor 15 Min.

Nachtfahrverbot: Autos müssen raus aus Bermuda-Dreieck

Am Kreuztor und neuerdings auch im Bermuda-Dreieck in Ingolstadt gilt nachts ein Fahrverbot.

Das Kneipen-Viertel am Kreuztor in Ingolstadt ist nachts für Autofahrer gesperrt. Welche Auswirkungen das Verbot hat und was Gastronomen davon halten.

Von Christof Paulus

Wenn die Pflastersteine die Autos durchschütteln, kann das schon ganz schön laut sein. Wenn der Bass aus den Boxen im Kofferraum wummert, wird es noch einmal lauter. Und wenn dann die Motoren aufheulen, ist das Maß voll: Immer wieder machten Autofahrer Probleme im Bermuda-Dreieck, wie die Gegend zwischen Kreuztor und Münster mit seinen vielen Cafés und Kneipen von den Ingolstädtern genannt wird. Seit Juli sind die Straßen deshalb nachts für Autofahrer gesperrt, und das wird auch bis Ende des Jahres so bleiben. Doch viele finden, es könnte noch besser sein – Gastronomen wie Polizei.

Einig sind sich alle in einem Punkt: „Die Verrückten brauchen wir hier nicht“, sagt etwa Monika Häusler, die Wirtin im Lokal „Mo – Neue Galerie“ in der Bergbräustraße. Damit schlägt sie einen ähnlichen Ton an wie Erkan Dikilitas, Chef des „Sultan’s“, dem Kebabladen gleich um die Ecke. „Die Raser sind ein Problem“, sagt er. Die Nachtsperre findet er deshalb „gut für die Allgemeinheit“. Doch er sagt auch: „Für’s Geschäft ist es schlecht.“

Gastronomen stellen nachts weniger Verkehr im Bermuda-Dreieck in Ingolstadt fest

Ein Teil der Laufkundschaft sei ihm verloren gegangen, seit das Verbot existiert: Diejenigen, die sein Geschäft wie ein „Drive-in“ nutzen, kurz vorbeifahren, einen Kebab kaufen, und wieder weg sind. Sein Eindruck ist, dass die Sperre Wirkung zeigt – und weiter Wirkung zeigen wird. Denn seiner Einschätzung nach lassen sich schon jetzt viele Autofahrer vom Verbot abschrecken und meiden deshalb die Innenstadt in der Nacht. Je länger das Verbot in Kraft ist, desto weniger Fahrer werde es in der Innenstadt geben, glaubt Dikilitas. Ähnlich schätzt auch Adriano Donato die Lage ein. Er ist der Wirt des Restaurants „Due“ mit direktem Blick auf das Kreuztor. „Es ist viel besser geworden“, sagt er. Vor dem Verbot seien die viel zu schnellen und lauten Autos „schon ein Problem gewesen“.

Für schicke und teure Sportwagen war das Bermuda-Dreieck in Ingolstadt stets ein beliebter Präsentierteller – zum Ärger der Anwohner und mancher Gastronomen. Bild: Christof Paulus

Anfang Juli hatte der Stadtrat beschlossen, dass in der Nacht von 20 bis 5 Uhr keine Autos mehr durch das Bermuda-Dreieck fahren dürfen – mit Ausnahme von Anwohnern, Hotelgästen und Taxis. Grund dafür seien Anwohnerbeschwerden gewesen, sagt Stadtsprecher Michael Klarner. Die Autos seien zu laut und zu viele gewesen. Die meisten von ihnen drehten auch nur aus reinem Vergnügen ihre Runden, wollten vor Publikum ihre oft teuren oder aufgemotzten Autos präsentieren. Was die Sperre letztlich bringe, das wolle man nach einem halben Jahr beurteilen, sagt Klarner. Ein Zwischenfazit will er nicht ziehen.

Polizei überwacht das Nachtfahrverbot im Bermuda-Dreieck in Ingolstadt

Die Polizei hat den Eindruck, dass viele das Verbot überhaupt noch nicht registriert haben. Die Beamten kontrollieren den gesperrten Bereich, „sofern es die Situation zulässt“, wie Michael Engert sagt. Er ist Sachbearbeiter für Ordnungs- und Schutzaufgaben der Polizeiinspektion Ingolstadt. Eine große Veränderung könne er nicht feststellen, seit es das Verbot gibt. Viele Fahrer könnten glaubwürdig versichern, nichts davon gewusst zu haben, sagt er.

Die Polizei wisse außerdem nicht, wie viele trotzdem durch die Straßen fahren, wenn sie gerade nicht kontrolliere. „Wir können nicht dauerhaft da stehen“, beschreibt er das Problem. Denkbare Alternativen könnten ausfahrbare Poller sein, die die Zufahrt in der Nacht blockieren. Diskutiert werden sollen diese in den kommenden Wochen, wenn Vertreter von Stadt und Polizei sich treffen, um die Situation im Bermuda-Dreieck zu besprechen. Wie es 2020 dort weitergeht, ist noch offen.

