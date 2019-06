15:09 Uhr

Nächster Anlauf für Parkhaus am Parkbad in Neuburg

Stadtrat übergibt Bau an Firma Goldbeck. Anstelle der jetzt 110 gibt es 243 Stellplätze für 2,6 Millionen Euro. Zum Angebot gab es auch noch Optionen.

Von Manfred Rinke

Sind aller guten Dinge tatsächlich drei, auch was ein Parkhaus am Parkbad angeht? Es scheint zumindest so. Nachdem zwei Versuche, das Projekt umzusetzen, gescheitert sind, nahm der Stadtrat am Dienstagabend zum dritten Mal Anlauf. Das ausgewählte Angebot nach der neuesten Ausschreibung liegt zwar mit 300.000 Euro ebenfalls deutlich über dem zuletzt berechneten Ansatz von 2,3 Millionen Euro (netto 2,64 Millionen Euro). Aber mit der Firma Goldbeck legt man die Realisierung in die Hände des Parkhausbauers schlechthin in Deutschland. Geplant ist der Neubau für 2020.

Die Unterlagen für das Projekt hatten 39 Unternehmen angefordert. Elf von ihnen ließen sich registrieren, zwei gaben Angebote ab. Immerhin: Denn zuletzt war nur ein Angebot vorgelegen, das um 800.000 Euro über den kalkulierten Kosten gelegen hatte. Dieses Angebot lehnte der Stadtrat Ende Januar wegen der hohen Baukosten ab. Beim ersten Versuch, der 2014 begonnen hatte, zog der Stadtrat 2016 die Reißleine. Dabei schien damals eigentlich alles wie am Schnürchen zu laufen. Das Vorhaben – nach dem Vorbild des Parkhauses am Neuburger Krankenhaus – hatte zwei Jahre lang die zuständigen Ausschüsse durchwandert. Doch als Nägel mit Köpfen gemacht werden sollten, hatten sich die Kosten völlig unerwartet von damals noch ursprünglich 2,1 auf knapp vier Millionen Euro nahezu verdoppelt. Nachdem sich im Anschluss daran aus rechtlichen Gründen die Idee zerschlagen hatte, das Vorhaben mit einem privaten Investor durchzuziehen, nahm die Stadt das Projekt wieder selbst in die Hand.

Auch der Neubau des Parkhauses am Parkbad in Neuburg hat einen Aufzug

Nun also soll es im nächsten Jahr 243 Stellplätze auf dem Hallenbadparkplatz geben, 133 mehr als bisher. Goldbeck bietet standardgemäß breitere Stellplätze an. Statt der 2,65 Meter 2,70 Meter. Diese Änderung der Bauplanung ist im Angebotspreis bereits berücksichtigt. Um dadurch nicht mit der Gesamtlänge des Gebäudes in Schwierigkeiten zu geraten, werden die jeweils an den Rampen angrenzenden Stellplätze auf 2,50 Meter reduziert. Neben dieser entschied sich der Stadtrat auch für die Option, die Nord- und Südtreppe jeweils mit einer Glasfasade und für Mehrkosten von 60.000 Euro einzuhausen. Auf die Möglichkeit, durch den Verzicht auf Ebene 8 (ist beim Goldbeck-Bau Ebene 6) mit 30 Stellplätzen und einer Stellplatzreihe (16 Parkplätze) rund 300.000 Euro einzusparen, ging der Stadtrat nicht ein. Auch das Angebot der Firma, die Wartungsarbeiten für Fugenabdichtungen für fünf Jahre nach Ablauf der Gewährleistung zu übernehmen (rund 22.500 Euro), lehnte der Stadtrat ab. Auf Nachfrage von Verkehrsreferent Bernhard Pfahler wurde bestätigt, dass auch das nun neu geplante Parkhaus einen Aufzug haben wird. Der Firma Goldbeck trägt man zudem auf, beim Bau Vorkehrungen für eine Begrünung der Standartfassade zu treffen, mit der man die Stadtgärtnerei beauftragen will.

