Namenszüge von Piloten an Jets angebracht

Bei der Aktion kamen 4000 Euro zusammen, die an die Herznasen gespendet wurden

Von Xaver Habermeier

Die Schriftzüge am Cockpit sind Ausdruck der Verbundenheit zum Beruf. Sie bringen aber auch Geld für soziale Zwecke ein. Die Kampagne wurde im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 zum zweiten Mal durchgeführt. Im vergangenen Jahr gingen über 3000 Euro als Spende für die Lebenshilfe ein, heuer fließen 4000 Euro an die Herznasen.

Piloten und Luftfahrzeugmechaniker hatten die Möglichkeit, sich einen Platz für ihre Namen, die unterhalb des Cockpits angebracht werden, zu ersteigern. Die Schriftzüge für zwölf Flugzeuge sollen ein Jahr lang erhalten bleiben. Somit können im Folgejahr diejenigen, die jetzt nicht zum Zuge kamen, ihren Namen im Jahr 2020 auf dem Jet platzieren. Auch dann soll es wieder eine Spendenaktion geben. Die Schriftzüge sind mehrere Zentimeter groß und in Schwarz gehalten.

Von all den Profis, die im Neuburger Geschwader arbeiten, machten sich Kerstin und Sepp Egerer mit den Clowns des Vereins Herznasen ein Bild. Die erheiternde Truppe freute sich beim Informationsbesuch über die große Spende in Höhe von 4000 Euro. Sepp Egerer erklärte: „Das Geld kommt unserer Arbeit in verschiedenen Einrichtungen, wie in der Geriatrie oder in Pflegeheimen, zugute.“

Außerdem soll das Clown-Festival 2019 in Neuburg mitfinanziert werden. Zu diesem versprechen die Herznasen vom 30. April bis 5. Mai dieses Jahres richtige Kracher. Neben Schulungen und Weiterbildungen stehen lustige Aktionen von Clowns aus mehreren Ländern auf dem Programm. „Da sind richtige Profi-Clowns dabei“, verspricht Egerer. Höhepunkt ist eine Clown-Parade mitten in der Großen Kreisstadt.

