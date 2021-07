Nassenfels

vor 52 Min.

Betriebsunfall in einem Sägewerk in Nassenfels

Bei einem Betriebsunfall in einem Sägewerk in Nassenfels ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden.

Am Samstagvormittag ist es laut Polizei gegen 11 Uhr in einem Sägewerk bei Nassenfels zu einem Betriebsunfall gekommen. Ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt war dort damit beschäftigt, bei einer Nachschnittsäge Wartungsarbeiten durchzuführen und ein Rohr zu wechseln. Aus bislang unbekannter Ursache platzte während der Demontage das Rohr und traf den 42-Jährigen am Kopf. Er wurde schwer verletzt und kam nach der Behandlung vor Ort ins Klinikum Ingolstadt. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben jedoch nicht. Nach bisherigen Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. (nr)

