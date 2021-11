Nach Radwechsel: Dieb klaut Autoreifen eines Wohnmobils in Nassenfels

Nachdem sie gewaschen und zum Trocknen aufgestellt wurden, hat ein unbekannter Mann die Reifen eines Wohnmobils in Nassenfels einfach mitgenommen.

Am Dienstag sind in Nassenfels vier Räder eines Wohnmobils geklaut worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Eigentümer die vier Reifen nach dem Reifenwechsel und einer Wäsche gegen 11.50 Uhr an die Gartenmauer seines Anwesens in der Ringstraße zum Trocknen aufgestellt.

Reifen in Nassenfels geklaut: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Um 12.30 Uhr waren die vier Reifen im Gesamtwert von 1000 Euro plötzlich verschwunden. Zeugenangaben zufolge wurde die Reifen von einem unbekannten Mann in einen weißen Kleintransporter geladen. Dieser fuhr anschließend in unbekannte Richtung weg. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief erfolglos.

Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)