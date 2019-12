vor 18 Min.

Naturschutzbehörde bittet um Mithilfe

Damit Spaziergänger im Naturschutzgebiet Kreut wissen, auf welchen Wegen sie gehen dürfen, wurden Sschilder aufgestellt. Daran scheinen sich einige zu stören.

Das Naturschutzgebiet Kreut ist ein wertvoller Naturraum, der seltenen, störempfindlichen Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsort bietet. Um ihn auch für Besucher erlebbar zu machen und ihn dauerhaft zu erhalten, bittet die Untere Naturschutzbehörde darum, die ausgewiesenen Rundwege zu nutzen – und in diesem Zusammenhang bittet sie nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, können nur durch Einhaltung des Wegenetzes die zusammenhängenden Komplexlebensräume erhalten, die Wiesenflächen für die Wiesenbrüter beruhigt und die Waldflächen wieder Rückzugsorte für das Wild werden.

Da sich einige Besucher nicht an die in der Naturschutzgebietsverordnung festgelegten Regeln – wie zum Beispiel ausgewiesene Rundwege benutzen, Hunde an die Leine, kein Feuer machen – halten, wurde eigens eine Naturschutzwächterin für dieses Gelände eingesetzt. Sie ist bei einer Feststellung des Verstoßes gegen das Wegerecht dazu befugt, Personalien festzustellen. Um ihre Arbeit zu unterstützen und für die Besucher begehbare Wege klar erkennbar zu machen, hat die Untere Naturschutzbehörde an bestimmten Wegen Betretungsverbotsschilder aufgestellt. Diese Betretungsverbotsschilder sind in den letzten Monaten wiederholt entfernt oder beschädigt worden. Die Untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass das zur Anzeige gebracht werden kann und bittet deshalb die Bürger um Unterstützung.

Wer das Entfernen oder eine Beschädigung von Hinweisschildern beobachtet, wird gebeten, sich bei der Unteren Naturschutzbehörde unter Telefon 08431/57-446 zu melden. (nr)