Naturschutzgedanke bleibt wieder außen vor

Was der Landesbund für Vogelschutz vom Nein des Ministerpräsidenten zum Nationalpark und von der Ankündigung eines begehbaren Donau-Aquariums hält.

Die Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) kann sich nicht vorstellen, dass ein Donau-Aquarium ein Ausgleich für einen Nationalpark Donau-Auen und einen damit verbundenen besseren Schutzstatus für die Reste der verbliebenen Auwaldgebiete an Donau und Isar sein kann. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, könnten damit lediglich entgangene Einnahmen durch Nationalparkbesucher kompensiert werden – „der Naturschutzgedanke, der primär hinter einer Nationalparkausweisung stehen sollte, bleibt wieder völlig außen vor“, schreibt Ulrich Mayer, stellvertretender Vorsitzender der LBV Kreisgruppe Neuburg-Schrobenhausen..

Einzigartige Artenvielfalt des Auwaldes im süddeutschen Raum

Die Artenvielfalt des Auwaldes ist wissenschaftlich bewiesen und im süddeutschen Raum einzigartig. Hier haben weit über 130 Brutvogelarten, davon seltene und viele geschützte, ihre Heimat. Gerade die sechs im Auwald vorkommenden Spechtarten wie Schwarzspecht, Mittelspecht, Buntspecht, Kleinspecht, Grün- und Grauspecht bereiten mit dem Schlagen ihrer Bruthöhlen anderen geschützten Tierarten wie Fledermäusen, Wildbienen und Bilchen, Quartiere.

Ein Donau-Aquarium wird auch den dramatischen Rückgang der Donau-Flussfischarten, speziell der Kieslaicher, nicht aufhalten, ist der LBV überzeugt. Früher häufige Fischarten wie Nase, Rutte, Streber oder Schrätzer werden auf der roten Liste Bayerns als stark gefährdet geführt. Ursachen sind die Zerschneidung des Flusses durch Staustufen, Uferverbauungen, der Verlust an Kiesbänken und die Trennung von Aue und Fluss. Eine zügige Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und eine damit verbundene Wiederbelebung der Fischzüge wäre für die Donaufischarten sinnvoller als eine Zurschaustellung in einem Aquarium. Ein flussbegleitender Nationalpark würde immenses Potential für Renaturierungsmaßnahmen der kanalisierten Donau bieten und sich somit positiv auf die Flussfauna auswirken.

Die Umsetzung des Donaumoos-Entwicklungskonzeptes wäre wichtiger

Auch im Donaumoos wären im Sinne der vom bayrischen Ministerrat vor zehn Jahren beschlossenen Biodiversitätsstrategie für Bayern wichtigere Aufgaben zu erfüllen als die Errichtung eines begehbaren Donau-Aquariums. Aus Sicht der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz wäre die Umsetzung des Donaumoosentwicklungskonzeptes, neben dem Erhalt des Moorkörpers als CO2 Speicher, auch für den Schutz wiesenbrütender Vogelarten wichtiger. Alle Wiesenbrüterarten sind entweder vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder wie seit neuestem die Grauammer als Brutvogel nicht mehr nachweisbar.

Die prägende Vogelart des Donaumooses, wie der Große Brachvogel, kann nur noch durch Gelegezäunung zum Bruterfolg kommen. Der früher zahlreich vorkommende Kiebitz wurde bei Brutvogelzählungen in den amtlichen Wiesenbrütergebieten im Jahr 2014/2015 mit etwa 150 Brutpaaren nachgewiesen.

Heimat bewahren bedeutet für den LBV den Erhalt der Natur und das Lebensrecht für heimische Tiere und Pflanzen. Der Verlust von so einzigartigen Vogelarten wie Wiedehopf und Steinkauz als Brutvogel im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in den letzten 30 Jahren zeige überdeutlich, was an Natur inzwischen verloren wurde.

