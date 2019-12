31.12.2019

Neu in der Chirurgie

Markus Rentsch ist neuer Direktor der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Am 1. Januar übernimmt Professor Markus Rentsch die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie im Klinikum. Der 53-Jährige wechselt vom Uni-Klinikum München an die Schanz, wo er auf Professor Stefan Hosch folgt. Seine Schwerpunkte liegen neben der Allgemeinchirurgie auf der onkologischen Chirurgie (Operation bei Krebserkrankung) des gesamten Magen-Darm-Trakts, der Bauchorgane und des Brustkorbs. Hierbei setzt Rentsch seinen Fokus nach Möglichkeit auf minimal-invasive Operationstechniken und den Einsatz robotischer Chirurgie. Im Klinikum Ingolstadt will Rentsch die Kernkompetenzen der chirurgischen Klinik schärfen und weiterentwickeln. Zuletzt arbeitete Rentsch als Erster Oberarzt an der Klinik für Viszeralchirurgie der Uniklinik München. Dort leitete er die Leberchirurgie und Transplantationschirurgie und bis jetzt das Darmkrebszentrum des Münchner „Comprehensive Cancer Centers“ sowie den Bereich der kolorektalen Chirurgie. Rentsch ist einer von wenigen Chirurgen, die unter anderem Tumore des Dick- und Enddarms mit dem OP-Roboter da Vinci operieren. (nr)

