Neubau des Asylbewerberheims in Neuburg liegt im Zeitplan

Die Erdarbeiten sind abgeschlossen, die Bodenplatten für die ersten Gebäude fertigstellt. Mit dem Bau der neuen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber an der Grünauer Straße in Neuburg geht es gut voran.

Plus An der Grünauer Straße in Neuburg wird gerade die neue Gemeinschaftsunterkunft für maximal 250 Asylbewerber gebaut. Der Umzug von der Innenstadt ins Gewerbegebiet ist für September geplant. Was dort genau entsteht.

Von Manfred Rinke

Im Herbst dieses Jahres starten am neuen Hochschulstandort in Neuburg zwei Studiengänge. Es ist der Start für den Campus, den Ableger der Technischen Hochschule Ingolstadt. Voraussetzung für den Start auf dem ehemaligen Gelände der Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg ist die Absiedelung zweier dort seit langem angesiedelter Einrichtungen. der Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Asylbewerber und dem Obdachlosenheim. Für beides sind alternative Standorte gefunden und beide werden künftig im Gewerbegebiet an der Grünauer Straße ihre neue Heimat finden.

Der Bau des Asylbewerberheims gegenüber den Lebenshilfewerkstätten ist bereits im vollen Gange. Die Unterkunft zu errichten, ist Aufgabe der Regierung von Oberbayern. Wie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagt, habe die Stadt drei Standorte für den Neubau vorgeschlagen. Einmal im geplanten, neuen Bahnhofsquartier, dann ein Grundstück in der Paul-Winter-Straße und schließlich an der Grünauer Straße an der Ecke zum Ochsengründlweg. Für letzteren Standort hat sich schließlich die Regierung entschieden. „Wir als Stadt hatten keinen Einfluss darauf“, betont Gmehling.

Seit knapp 50 Jahren gibt es die Gemeinschaftsunterkunft in Neuburg

Knapp 50 Jahre dienten die Backsteingebäude an der Donauwörther Straße Asylbewerbern als Unterkunft. Zu Hochzeiten waren dort knapp 600 Frauen, Männer und Kinder untergebracht. Ihre Zahl ist seit Ende der Flüchtlingskrise 2016/17 massiv gesunken. Derzeit würden noch, so OB Gmehling, etwa 160 Asylbewerber dort leben.

Die neue Gemeinschaftsunterkunft wird maximal 250 Asylbewerber beherbergen können. Untergebracht sein werden sie in drei in Holzmodulbauweise errichteten, zweistöckigen Gebäuden. Ein viertes Haus, das an der Grünauer Straße liegt, hat nur ein Stockwerk. Wie Thomas Sendtner, stellvertretender Leiter beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt und dort zuständig für den Hochbau, erklärt, würden dort Verwaltung, Vertrieb und Organisation Platz finden. Die drei Wohngebäude werden über das Dach miteinander verbunden sein, Treppenhäuser trennen die Häuser.

Die Bautafel an der Baustelle an der Grünauer Straße zeigt, wie die neue Asylbewerberunterkunft einmal aussehen wird. Bild: Manfred Rinke

Platziert werden die Häuser mittig auf dem Grundstück, damit im Fall des Falles nicht zuletzt Rettungsfahrzeuge flexibel eingesetzt werden können. Im westlichen Teil werden, wie Sendtner erzählt, noch mehrere kleinere Gebäude gebaut, die als Unterkunft für Gerätschaften oder auch Fahrräder dienen werden. Im östlichen Bereich werden Zonen für Spielplätze und für die Freizeitnutzung entstehen.

Bau des Asylbewerberheims in Neuburg hat sich um gut ein Jahr verschoben

Mit dem Bau sollte eigentlich schon vor einem Jahr begonnen werden. Doch nachdem sich auch der Start des Hochschul-Campus nicht zuletzt wegen ungeklärter Grundstücksangelegenheiten auf dem Lassigny-Areal zwischen Freistaat und Bund verzögert hat, wurde der Projektstart nach hinten verschoben. Mit dem jetzigen Neubau liege man nun, so Thomas Sendtner, absolut im Zeitplan. Der Probebetrieb mit Umzug ist für September geplant.

Das Grundstück hat der Freistaat für vorläufig 15 Jahre gepachtet. Wegen des nicht tragfähigen Untergrunds war, wie der Hochbauamtsleiter erklärt, ein Bodenaustausch notwendig. Aufgefüllt wurden die Gruben zwar nicht mit natürlichem Material, wie zum Beispiel Jura-Schotter oder Kies aus den Abbaugebieten regionaler Betriebe, sondern mit Ziegelrecycling, also zerkleinertem Schutt. Doch sei das Material im Vorfeld geprüft worden und frei von irgendwelchen „Sorgenstoffen“, wie Sendtner sagt. Nicht zuletzt sei die Befüllung mit Ziegelrecycling auch in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer geschehen. Was die Verdichtungsqualität angehe, erfülle das verwendete Material jedenfalls alle Voraussetzungen.

Die Kritik für die Lage des Asylbewerberheim am Rande der Stadt weißt Neuburgs Oberbürgermeister zurück

Von verschiedenen Seiten gab es Kritik für die Lage des Asylbewerberheims außerhalb der Stadt. OB Gmehling sieht die Unterkunft an dem Standort hingegen aufgewertet. Es werden Regierungsbeamte und ein Hausmeister vor Ort sein, die Versorgung ist vor der Haustüre und es gibt eine für die Asylbewerber kostenlose Stadtbuslinie in unmittelbarer Nähe.

Während die Asylbewerberunterkunft also bereits in die Höhe zu wachsen beginnt, läuft für das einige hundert Meter weiter westlich geplante Obdachlosenheim gerade die Eingabeplanung. Der Bau der Unterkunft, mit dem nach Angaben des OB heuer noch begonnen werden soll, ist Aufgabe der Stadt. Eingeplant dafür sind im Haushalt zwei Millionen Euro.

