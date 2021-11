1000 Impfungen in der Neuburger Geriatrieklinik gegen das Coronavirus

Seit Impfungen in der Neuburger Geriatrie möglich sind, gab es zahlreiche Interessenten für eine Immunisierung gegen das Coronavirus. An wenigen Tagen kamen 1000 Impfwillige.

Chefarzt Dr. Shahram Tabrizi impft in der Neuburger Geriatrieklinik einen jungen Mann (rechts) gegen das Coronavirus. Am Sonntag sind schon ab sieben Uhr über 300 Interessenten und Interessentinnen zum Impfen gekommen, zusammen mit Donnerstag und Freitag sind in der Geriatrie insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger geimpft worden.

1000 Impfwillige lassen sich in Neuburger Geriatrie gegen Corona immunisieren

Dazu kommen 550 Impfwillige am Samstag im Impfzentrum Mühlried, die eine Auffrischungs- oder Erstimpfung mit Biontech oder Moderna haben wollten. Es handle sich um einen Ansturm, so Chefarzt Shahram Tabrizi, „und wir tun, was wir können.“ Doch manchmal nähere man sich dem „Anschlag“, sagt der Arzt aus Schrobenhausen, der am Wochenende Notarztdienst gemacht hat und Sonntagfrüh wieder zum nächsten Dienst im Neuburger Impfzentrum erschienen ist. (nr)