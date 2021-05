Neuburg

13-jähriger Neuburger will Zigarettenautomaten verbieten

Noah Schlichter aus Neuburg stören Zigarettenautomaten, so wie dieser hier an der Ecke Theo-Lauber-Straße/Schwemmstraße. Der 13-Jährige hat deshalb eine Petition eingereicht, mit der sich ein Ausschuss im Bayerischen Landtag beschäftigt hat.

Plus Der Schüler Noah Schlichter aus Neuburg brachte eine Petition auf den Weg, mit der sich der Bayerische Landtag beschäftigt. Es war nicht sein erster politischer Antrag.

Von Andreas Schopf

Jeden Tag, auf dem Weg zur Schule, läuft Noah Schlichter an diesem großen, weiß-grauen Kasten vorbei. Und jeden Tag stört das Ungetüm an der Ecke Theo-Lauber-Straße/Schwemmstraße den 13-Jährigen. Deswegen wollte er nun etwas unternehmen. Der Teenager aus Neuburg setzte eine Petition auf, mit dem Ziel, Zigarettenautomaten zu verbieten. Das Anliegen hat es vor Kurzem in den Bayerischen Landtag geschafft, wo sich der Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie damit beschäftigt hat.

