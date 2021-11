14 Musiker, vier Kontinente, sechs Länder: „World Special“ im Neuburger Birdland

Makhathini, Aldana& Bunnett: Das Publikum des Neuburger Birdland erwartet am Wochenende vom 5., 6. und 7. November ein „World Special“ mit Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt.

An diesem Wochenende geben sich 14 Musikerinnen und Musiker aus vier Kontinenten und sechs Ländern die Klinke im Neuburger Jazzkeller in die Hand. Los geht es am Freitag, 5. November, mit Ndudizo Makhathini und seiner aktuellen Band. Es ist eine spezielle Form von Hochspannung, die der südafrikanische Pianist in seinem Spiel erzeugt. Es gibt nur wenige Musiker, die so offensiv mit Pausen und Backbeats umzugehen verstehen. Eigentlich war der 39-Jährige auf dem besten Weg, im Sommer 2020 ein Weltstar zu werden. Doch dann bremste Corona jäh seinen Höhenflug. Jetzt folgt eben der nächste Anlauf – im Neuburger Birdland.

Am Samstag im Birdland: Tenorsaxofonistin Melissa Aldana aus Chile

Aus Chile kommt die Tenorsaxofonistin Melissa Aldana, die am Samstag, 6. November, mit einer erlesenen Auswahl von New Yorker Musikern im Quartett erscheint. Die Musikerin stammt aus Santiago de Chile, wo sich im Laufe der zurückliegenden Jahre eine vitale und überaus fruchtbare Jazzszene entwickelt hat. Als eine ihrer prominentesten Vertreterinnen zog es die heute 32-Jährige schon früh in die USA, wo sie von 2006 bis 2009 am Berklee College of Music studierte. In den Zehner-Jahren schafft es Melissa Aldana, sich im Mutterland des Jazz als prägnante Tenorsaxofonistin zu etablieren. Sie greift auf das Vermächtnis von Sonny Rollins und Joe Henderson zurück und erfindet dabei ihren ganz eigenen klaren, reduzierten Sound. Dabei bedient sich Melissa Aldana der Ästhetik der mexikanischen Malerin Frida Kahlo, die sich ebenso wie sie ihren Platz in einem von Männern dominierten Genre erobert hat.

Ausnahmsweise wird das Birdland auch am Sonntag, 7. November, für dieses „World Special“ öffnen: Die kanadische Querflötistin und Sopransaxofonistin Jane Bunnett sorgt seit einigen Jahren mit Maqueque, einem Ensemble aus kubanischen Musikerinnen, für Aufsehen. Was als Mentoring-Projekt begann, hat sich längst zu einer eigenständigen Band entwickelt. Heute sind Jane Bunnett & Maqueque mit ihrem energetischen Mix aus rhythmusgetriebenem Jazz und afrokubanischen Melodien nicht mehr aus der nordamerikanischen Jazzszene wegzudenken. Zusammen wurden die Musikerinnen in der Kritikerumfrage des renommierten DownBeat-Magazins unter die Top Ten-Bands gewählt und begeisterten auf großen Jazzfestivals wie Newport oder Monterey. (nr)

