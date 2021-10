Neuburg

vor 47 Min.

17-Jähriger läuft mit Gaspistole durch Neuburg und schießt auf Laterne

Mit einer Gaspistole war am Dienstagabend ein 17-Jähriger in der Ingolstädter Straße in Neuburg unterwegs. Er schoss damit auf eine Laterne.