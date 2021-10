Neuburg

20:48 Uhr

25-Meter-Funkmast für Neuburg: Warum Widerstand zwecklos ist

Aller Widerstand hat nichts gebracht, der Funkmast auf der Jurahöhe in Laisacker steht inzwischen.

Plus Während die Stadt in Bergen sehnsüchtig auf einen Funkmast wartet, würde sie auf der Neuburger Schlösslwiese gerne darauf verzichten. Doch eine Gesetzesänderung lässt ihr kaum mehr Spielraum, den Mast zu verhindern.

Von Gloria Geißler

Es ist ein schönes Fleckchen Grün, ein fast schon idyllisches Eck zwischen Donau, Reiterhof und Ingolstädter Straße. Eine Allee aus Obstbäumen zieht sich von der Neuburger Schlösslwiese zum Reitstall, auf der einen Seite grasen die Pferde, auf der anderen joggen und spazieren Menschen auf dem Damm. Auf die Wiese zwischen Schlösschenweg und Edeka will die Deutsche Funkturm GmbH, eine Tochter der Telekom, einen Funkmast setzen. 25 Meter hoch soll er sein und auf einem privaten Grundstück errichtet werden. Die Internetversorgung in Innenräumen soll dadurch in diesem Bereich verbessert werden. Die Stadt Neuburg findet den Standort allerdings alles andere als optimal. Nicht umsonst habe man diese innerstädtische Grünfläche durch einen Bebauungsplan geschützt, erklärt Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

