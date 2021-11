27 neue Laptops für die Neuburger Mittelschule

Der Freundeskreis der Neuburger Mittelschule überreicht 27 neue Laptops. Sie sollen in Form eines mobilen Laptopwagens zum Einsatz kommen.

Während seit Schuljahresbeginn in der Schule wieder Normalität einzieht und sich die Klassen wieder vollständig begegnen dürfen, ist die Erinnerung an die lange Zeit der Arbeit in getrennten Gruppen und von zuhause aus immer noch sehr präsent. Was gerade in dieser Zeit sehr deutlich wurde, aber auch für die Zukunft der schulischen Arbeit zentral ist: Neben persönlicher Betreuung und dem Austausch in der Schule braucht es gut funktionierende Geräte, mit denen auch in der Schule gearbeitet werden kann und somit die Medienkompetenz der Schüler und Schülerinnen noch weiter gefestigt wird, sei es durch Recherchearbeiten oder auch durch eine gezielte Vorbereitung auf das selbstständige Arbeiten zu Hause.

27 neue Laptops für die Mittelschule Neuburg

Damit die Schule in dieser Hinsicht gut aufgestellt ist, hat der Freundeskreis der Mittelschule Neuburg 27 neue Laptops angeschafft, die der Vorsitzende Harald Kober der Klasse 7dgt stellvertretend für alle Ganztagsklassen der Schule übergeben hat. Die Laptops befinden sich in einem mobilen Laptopwagen, der flexibel von Klassenzimmer zu Klassenzimmer transportiert werden kann und somit schnell einsatzbereit ist.

Eines der wichtigen Ziele des Vereins ist es laut Mitteilung unter anderem, die Schule bei der Anschaffung moderner Lernmittel zu unterstützen und somit die Bildung und Erziehung der Schüler und Schülerinnen besonders in den Ganztagsklassen bestmöglich zu fördern. Die Schule bedankt sich herzlich und freut sich auf den Einsatz der Laptops im Unterricht. (nr)