Neuburg

27.05.2021

29-Jähriger wollte BMW stehlen: Braver Dieb vor dem Amtsgericht Neuburg

Ein 29 Jahre alter Mann musste sich vor dem Amtsgericht in Neuburg verantworten.

Plus Das Schöffengericht in Neuburg beschäftigt sich mit einem Fall, bei dem ein Mann versucht hat, ein Auto im Wert von 75.000 Euro zu stehlen. Die Geschichte des Angeklagten ist aber vor allem eines: traurig.

Wann war man so lange in Haft, dass sich das Gefängnis vertraut anfühlt, die Gitter als Refugium? Eine Zuflucht. Zuhause. Dass das oft schnell gehen kann, scheint ein Fall vor dem Amtsgericht in Neuburg zu zeigen.

