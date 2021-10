3000 Euro Schaden: Auto in Neuburg zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat in Neuburg ein Auto zerkratzt. Dabei entstand ein hoher Schaden an dem Fahrzeug.

In der Bahnhofstraße in Neuburg ist am 22. Oktober zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr ein Auto zerkratzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Unbekannter zerkratzt Auto in Neuburg

Wie nachträglich bekannt wurde, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter das geparkte Fahrzeug einer 55-jährigen Neuburgerin. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 08431/67110 erbeten. (nr)