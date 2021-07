Neuburg

35-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen gesteht sexuellen Missbrauch von Kindern

Plus Bereits zum vierten Mal musste sich ein 35-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. Neuburger Amtsgericht fällt mildes Urteil.

Von Anna Hecker

Zum wiederholten Male musste sich ein Angeklagter aus dem Landkreis Pfaffenhofen wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern vor Gericht verantworten. Im Neuburger Amtsgericht sah sich der 35-Jährige am Dienstagvormittag mit dem Vorwurf konfrontiert, eine Zwölfjährige via Social Media kontaktiert zu haben und nach einem Video von ihrem nackten Bauch und ihrem Gesicht gefragt zu haben.

