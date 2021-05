360-Grad-Bilder: Virtuell durch die prächtige Neuburger Altstadt

Neben Imagefilm, Webcams und Panorama-Kamera macht Neuburg ab sofort mit einem weiteren innovativen Digitalangebot auf sich aufmerksam: einer 360-Grad-Tour.

Neben Imagefilm, Webcams und Panorama-Kamera macht Neuburg ab sofort mit einem weiteren innovativen Digitalangebot auf sich aufmerksam. So gibt es auf Anregung von Ulli Hamm und Stadtrat Gerhard Schoder auf www.neuburg-donau.info eine sehenswerte 360-Grad-Bildertour durch die Neuburger Altstadt. Angereichert werden die Rundumblicke durch die Einbindung von kurzen informativen Filmsequenzen, die in Kooperation mit mehreren Stadtführern entstanden sind. Die Auftragsarbeit des Kulturamtes wurde von der Neuburger Agentur cap konzipiert und produziert.

Neuburg in Bildern: 360-Grad-Bilder-Tour durch die Altstadt

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, ist die Idee zum neuen digitalen Angebot mitten im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 entstanden. Damals unterhielten sich cap-Inhaber Ulli Hamm und der heutige Digitalreferent Gerhard Schoder zu den Möglichkeiten der Tourismuswerbung trotz erheblicher Beschränkungen. Ergebnis der Überlegungen war eine 360-Grad-Bilder-Tour durch die prächtige Neuburger Altstadt. Zum echten Rundumerlebnis wird der virtuelle Streifzug durch kurzweilige Stadtführerclips, die einem Wissenswertes zum jeweiligen Standort kompetent und kompakt vermitteln.

Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl war sofort sehr angetan von der Idee und gab in Absprache mit Tourismusleiterin Christiane Dusse im Sommer letzten Jahres den Auftrag. Im Spätsommer 2020 begannen dann die aufwändigen Foto- und Dreharbeiten in der Altstadt. Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. So klickt man sich virtuell durch dutzende Standorte und findet zudem knapp 30 Kurzfilme.

Bürgermeister von der 360-Grad-Tour durch die Neuburger Altstadt begeistert

„Ich bin von der Idee und dem Ergebnis der Arbeit wirklich begeistert“, betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Die neue virtuelle Tour sei ein wunderbarer Appetitanreger für Neuburg-Besucher und sicher auch für alle Einheimischen ein echter Blickfang. Das intuitive Rundumerlebnis stelle eine echte Bereicherung dar und passe genau in die Strategie der Tourismusarbeit der Stadt. Das Projekt soll kommendes Jahr weitergeführten und das Angebot ausgeweitet werden. (nr)

Die neue 360-Grad-Tour durch die Neuburger Altstadt findet sich online unter www.neuburg-donau.info/entdecken.

