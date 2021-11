50 Jahre nach Absturz von Major Dieter Becker gedenkt die Familie in Neuburg

50 Jahre nach dem Starfighter-Absturz von Major Dieter Becker in Neuburg hat das Taktische Luftwaffengeschwader 74 seine Familie zum Gedenken an den Unglücksort eingeladen.

50 Jahre nach dem Unglück an der Stelle zu stehen, an der ihr Mann verunglückte, bedeutet für Elisabeth Becker ein wichtiges Andenken. Der Starfighter von Major Dieter Becker war am 17. November 1971 kurz vor dem Fliegerhorst Neuburg in einem Waldstück zerschellt. Der Pilot wurde dabei getötet. Damals wie heute war es der Buß- und Bettag. Die Luftwaffe war durch die Recherchen der Familie auf die Witwe aufmerksam geworden (lesen Sie hier mehr dazu). Am 50. Jahrestag des Absturzes wurde die Ehefrau des getöteten Piloten, Elisabeth Becker, zusammen mit ihren Töchtern nach Neuburg eingeladen.

50 Jahre nach Starfighter-Absturz wird die Familie des Opfers nach Neuburg eingeladen

Nach der Begrüßung im Offizierscasino ging es zu der damaligen Absturzstelle. Hauptmann Ulrich Mocka, Traditionsoffizier des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, hatte allerlei Daten über das Unglück zusammengetragen. Er führte die Besucherinnen auch durch die Militärgeschichtliche Sammlung des Geschwaders. Noch am Vormittag hatten die drei Frauen in Rohrenfels vorbeigeschaut. Das Haus, in dem die Familie bis zu dem Absturz wohnte, steht noch. Elisabeth Becker (Mitte) und ihre beiden Töchter (von links) Astrid und Sylvia erhielten von Rolf Hanisch zwei Teile, die der Neuburger im Wald fand und die von dem Starfighter stammen. Hauptmann Ulrich Mocka, Traditionsoffizier des Neuburger Geschwaders, hatte die Unfallstelle ausfindig gemacht. (mad)

