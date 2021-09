5700 Euro Schaden: Alkoholisierter Mann beschädigt in Neuburg Autos mit Gartenfigur

In Neuburg hat ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Straftaten begangen. Das teilte die Polizei mit. Auf seinem Weg nach Hause von einer Feier richtete ein 27-jähriger Neuburger im Neuburger Stadtgebiet zwischen 0.50 Uhr und 1.20 Uhr einigen Schaden an, bevor er durch eine Streife gestoppt und an weiteren Straftaten gehindert werden konnte.

Zunächst entwendete er eine Gartenfigur und beschädigte mit dieser zwei geparkte Fahrzeuge in der Hesselloher Straße sowie Am Richteranger. Anschließend setzte er seinen Weg fort und gelangte zu einer Tankstelle, wo er im Außenbereich randalierte und diesen verwüstete. Auf seinem weiteren Weg entwendete er zudem ein Verkehrsschild, mit dem er auf drei weitere geparkte Autos einschlug und auch diese beschädigte.

Alkoholisierter Mann randaliert in der Neuburg

Von einer Polizeistreife konnte der alkoholisierte Mann mit dem Verkehrsschild letztendlich im Mühlenweg gefunden und nach kurzer Flucht auch festgenommen werden.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Insgesamt beläuft sich der Schaden an fünf

Autos sowie dem demolierten Außenbereich der Tankstelle auf rund 5700 Euro. (nr)