Neuburg

18:45 Uhr

59 Jahre im Ehrenamt: Neuburgerin erhält Bundesverdienstkreuz

Plus Inge Omasreiter ist seit 59 Jahren im Ehrenamt tätig, seit 1977 Mitglied beim Deutschen Frauenbund. Dafür bekommt die Neuburgerin jetzt einen außergewöhnliche Auszeichnung.

Von Anna Hecker

Damit hätte sie nie im Leben gerechnet! Obwohl Inge Omasreiter für ihr jahrelanges Ehrenamt schon in der Vergangenheit bereits ausgezeichnet wurde, war der Brief, der im Januar in ihr Haus flatterte, doch eine riesige Überraschung – immerhin bekommt man nicht täglich Post von Markus Söder.

