60 Jahre Ehe: „Wir haben nie ein langweiliges Leben geführt“

Plus Zur Diamanthochzeit verraten Dorit und Rudolf Strobl aus Neuburg, wie sie sich kennengelernt haben und was die Geheimnisse einer langen, glücklichen Ehe sind.

Eigentlich tanzt Dorit Strobl nicht gerne. Vor gut 60 Jahren fand sie es sogar „entsetzlich“. Es ist wohl eher ihrer Freundin Agnes zu verdanken, dass die beiden einen Abend im Jahr 1959 in einem Hamburger Tanzlokal verbracht haben. „Ich hab mir noch gedacht, hoffentlich fordert mich keiner auf“, sagt die heute 82-Jährige. Doch mit Rudolf Strobl hat sie nicht gerechnet. Der gebürtige Neuburger liebt das Bewegen zur Musik, war sogar Turniertänzer.