Neuburg

09:35 Uhr

65-jähriger Neuburger beleidigt Polizei und Personal in Geschäften

Einen betrunkenen 65-Jährigen hat die Polizei Neuburg am Montagmorgen in der Adlerstraße in Gewahrsam genommen. Er hatte Menschen in Geschäften und die Beamten selbst beleidigt.

Völlig daneben benommen hat sich ein offensichtlich betrunkener 65-jähriger Neuburger am Montag laut Polizei in der Adlerstraße. Zunächst begab er sich in verschiedene Geschäfte und beleidigte dort das Personal. Außerdem hatte er in diversen Geschäften bereits Hausverbot, an das er sich aber nicht hielt. Neuburg: Betrunkener beleidigt Polizisten in der Adlerstraße Auch der eintreffenden Polizei gegenüber konnte sich der Mann den weiteren Angaben zufolge nicht benehmen - er beleidigte die Beamten mit diversen Ausdrücken. Einen Alkoholtest verweigerte der 65-Jährige. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen. (nr)

