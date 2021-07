Neuburg

80. Geburtstag: Hannelore Wendt war die erste Segelfliegerin im Raum Neuburg

Plus Im Jahr 1968 machte Hannelore Wendt als erste Frau im Raum Neuburg den L1-Flugschein. Jetzt feierte sie ihren 80. Geburtstag und blickt auf die Zeit als Segelfliegerin zurück.

Von Anna Hecker

Für die meisten Eltern wäre die Idee nur schwer zu ertragen: Das eigene Kind sitzt in einem Flugzeug, mitten im Gewitter. Die Bespannung reißt, die Armaturen sind vereist, im Flugzeug ist es kalt wie in einem Gefrierschrank. Doch die 17-jährige Hannelore Wendt sitzt in diesem Flugzeug voller Konzentration, steuert es durch das Gewitter – denn der Flug bereitet sie auf ihre Prüfung vor, mit der sie den Flugschein macht. Als allererste Frau im Raum Neuburg.

