8900 Tonnen Hausmüll: Der Abfallberg im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wächst

Der Müllberg wird nicht kleiner: Der Anfall von Rest- und Bioabfällen, Sperrmüll, Schrott, Holz und Altglas steigt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen seit acht Jahren kontinuierlich an. 8900 Tonnen Hausmüll sind zum Beispiel 2020 von der Müllabfuhr abgeholt worden.