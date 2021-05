900 mal Dankeschön an BRK-Helfer im Landkreis

JRK-Leiterin Anita Beltz und Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann zollen der BRK-Mannschaft für ihren Einsatz während der Pandemie großen Respekt.

Der BRK-Kreisverband hat seit Beginn der Corona-Pandemie umfassend Verantwortung übernommen: Als zentrale Koordinierungsstelle für alle Hilfsangebote des Landkreises und als Mitglied im Krisenstab ist das Rote Kreuz an vorderster Front aktiv. Auch bei den Corona-Testzentren und bei den Impfzentren in Neuburg und in Schrobenhausen haben die hauptamtlichen Kräfte Verantwortung übernommen.

Ein Dankeschön für die Helfer im Landkreis

Noch immer stellt die Corona-Krise den BRK-Kreisverband vor große Herausforderungen. JRK-Leiterin Anita Beltz überlegte sich deshalb gemeinsam mit der ehemaligen BRK-Ehrenamtskoordinatorin Sylvia Böhm und der Kreisjugendleiterin der Wasserwacht, Franziska Brüderle, eine Aktion, um allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des BRK für ihre Hilfe und ihren vorbildlichen Einsatz für die Menschen im Landkreis ein Dankeschön zu überbringen.

Das Ergebnis: Neben einer Karte mit einem „Danke, dass Du ein Teil des Kreisverband-Puzzles bist und wir zusammenwachsen können“ hat jeder der 900 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ein Puzzleteil, eine kleine Samentüte, einen Rotkreuzanhänger und einen Schokoriegel bekommen.

Wertschätzung und Respekt für den Einsatz der BRK-Helfer im Landkreis

Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann hat die Dankeschön-Aktion von Anfang an begeistert: „Unsere hauptamtlichen Rotkreuzler sind für unseren Kreisverband unglaublich wichtig. Ein riesiges Dankeschön, dass ihr euch trotz Pandemie nicht entmutigen lasst und euch für unseren BRK-Kreisverband einsetzt! Es ist uns ein großes Anliegen, euch in dieser Situation unsere Wertschätzung und unseren Respekt auszudrücken.“

Die Dankeschön-Tüten haben Mitglieder des Jugend-Rotkreuzes, der Wasserwachtjugend und des Bereichs „Wohlfahrt und Soziales“ zusammengestellt. Inzwischen sind alle Geschenkpackerl mit Unterstützung des ehemaligen BRK-Rettungssanitäters Jakob Gubo an die Bereichs- und Gemeinschaftsleitungen im BRK-Kreisverband ausgeliefert worden, die die Weiterverteilung an die einzelnen Rotkreuzler übernehmen. (nr)

