Neuburg

09:49 Uhr

9000 Euro Schaden: Ein Leichtverletzter bei Unfall in Neuburg

Bei einem Unfall in Neuburg wurde ein Mann leicht verletzt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Neuburg wurde ein Mann leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Bei einem Unfall am Samstag gegen 13.45 Uhr in Neuburg hat sich ein Mann leicht verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Kurz bevor sich der Unfall ereignete, fuhr eine 38-jährige Neuburgerin mit ihrem Auto im Sehensander Weg. An der Bahnhofstraße wollte sie nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Zwei Autos stoßen auf Bahnhofstraße in Neuburg zusammen Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Neuburger mit seinem Auto in der Bahnhofstraße Richtung. Die Frau übersah offenbar das Auto des 39-Jährigen und fuhr in die Bahnhofstraße. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der 39-Jährige am Arm verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus Neuburg eingeliefert werden. Mann verletzt sich bei Unfall in Neuburg leicht Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Neuburgerin und ihre Mitfahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt. (nr)

