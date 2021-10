Neuburg

vor 31 Min.

„Ab in die Sommerfrische“ kommt im Stadtteater Neuburg gut an - trotz weniger Besucher

Das Stück „Ab in die Sommerfrische“ nach Carlo Goldoni kam gut in Neuburg – obwohl nicht viele Besucherinnen und Besucher den Weg ins Stadttheater gefunden hatten.

Plus Mit Situationskomik, rasanter Choreografie und grotesken Kostümen wird „Ab in die Sommerfrische“ aus dem 18. Jahrhundert herrlich aktuell im Stadttheater Neuburg. Das Stück in der Theaterkritik.

Von Elke Böcker

Als wahrhaft herzerfrischend erwies sich die Komödie „Ab in die Sommerfrische“ nach Carlo Goldoni im Neuburger Stadttheater. Die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten – ganz ohne Maske – eine charmante und spritzige Inszenierung mit dem Theater Poetenpack aus Potsdam. Mit viel Situationskomik, einer rasanten Choreografie und herrlich grotesken Kostümen gelang es der ambitionierten Truppe unter der Regie von Kai O. Schubert das Stück aus dem 18. Jahrhundert mit der erforderlichen Aktualität zu versehen. Die Gäste des Stadttheaters erkannten allerhand Parallelen – nicht nur zum heutigen „schönen Schein“ .

