19.07.2021

Ab sofort gilt wieder freie Fahrt auf der B 16 beim Südpark in Neuburg

Bauleiter Uwe Bessle (links) und Bernhard Strehle von der Straßenmeisterei überprüften noch einmal die Baustelle am Südpark in Neuburg.

Am späten Montagnachmittag packte der Bautrupp an der Bundesstraße 16 beim Südpark in Neuburg seine Sachen zusammen. Das erwartete Verkehrschaos durch die Sperrungwar in Neuburg ausgeblieben.

Von Winfried Rein

Die Bundesstraße 16 ist wieder auf: Am späteren Montagnachmittag räumte die Straßenmeisterei die Sperrschilder zwischen Südpark und Einfahrt Feldkirchen weg. Bauleiter Uwe Bessle und Bernhard Strehle von der Straßenmeisterei überprüften zuvor die letzten Arbeiten. In der Stadt war es zu Behinderungen des abendlich Berufsverkehrs gekommen, wobei ein Verkehrschaos trotz der bedeutenden Sperre der Bundesstraße seit Freitag in Neuburg ausgeblieben ist. Jetzt gilt wieder freie Fahrt auf der B16 und auf der neuen Südparkschleife. Anfang August folgt die Sanierung der weiteren Südumgehung Richtung Kreisverkehr Münchener Straße im Osten.

