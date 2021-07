Abitur: Siebenmal 1,0 am Neuburger Descartes-Gymnasium

Plus Die Neuburger Abiturienten des Descartes-Gymnasium erreichen rekordverdächtig oft den 1,0-Abschluss. Ab Herbst knackt das Gymnasium seit langem wieder die 1100 Schüler-Marke.

Das ist ein Grund zum Feiern im Neuburger Descartes-Gymnasium: 82 von insgesamt 83 Abiturienten haben ihre Prüfungen bestanden, einer nimmt im September einen neuen Anlauf. Sieben Mitglieder der Absolvia 2021 bringen es sogar auf einen Schnitt von 1,0 in ihren Zeugnissen – das ist rekordverdächtig.