Neuburg

vor 16 Min.

Abschied nach 28 Jahren: Franz Haltmayer verlässt die Neuburger Berufsschule

Plus Studiendirektor Franz Haltmayer nimmt nach 28 Jahren in Neuburg Abschied. Die Arbeit in der Berufsschule geht für ihn trotzdem weiter. Allerdings in Pfaffenhofen.

Von Winfried Rein

Wie es so ist bei einem Abschied, geht er mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Studiendirektor Franz Haltmayer verlässt die Berufsschule in Neuburg-Bittenbrunn und wird neuer Chef in Pfaffenhofen. Dort leitet er das Berufsschulzentrum sowie die Fachoberschule und Berufsoberschule Scheyern.

