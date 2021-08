Neuburg

vor 34 Min.

Abschieds-Tour durch die Neuburger Altstadt: Braucht es hier den Stadtbus?

Plus In diesen Tagen fährt der Neuburger Stadtbus letztmals in die Obere Altstadt. Die Entscheidung hatte viel Kritik ausgelöst. Doch wird das Angebot wirklich gebraucht? Zwei Runden im Bus.

Von Andreas Schopf

Da steht jemand an der Haltestelle. Die ältere Frau winkt sogar mit ihrem Gehstock, um nicht übersehen zu werden. „Achtung, ein Fahrgast“, sagt Ronny Haferburg. Dass er bremsen und am Fahrbahnrand anhalten muss, hat an diesem frühen Dienstagnachmittag Seltenheitswert. Der Stadtbus, den Haferburg durch Neuburg mitsamt der Oberen Altstadt lenkt, ist auf dieser Runde ansonsten durchgehend leer. Da dies mehr Regel als Ausnahme ist, hat die Stadt entschieden, dass die Linie 4 ab September nicht mehr die Obere Altstadt anfährt. Der Dienstag war theoretisch der letzte Tag, an dem der Bus Richtung Amtsgericht und Karlsplatz aufbricht. Mittlerweile ist klar: Voraussichtlich bis zum 13. September wird das Angebot aus organisatorischen Gründen noch aufrechterhalten. Die Neuburger Rundschau ist zum (Fast-)Abschied zwei Runden lang mitgefahren.

