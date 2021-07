„Absolut inakzeptabel“: Elternvereinigung übt Kritik an überfüllten Schulbussen

Die Arbeitsgemeinschaft Donau/Ilm/Altmühl der Landeselternvereinigung für die Gymnasien übt Kritik am Schulbussystem der Region 10 während der Corona-Pandemie - und darüber hinaus.

Die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Donau/Ilm/Altmühl der Landeselternvereinigung (LEV) für die Gymnasien äußert sich mit einem offenen Brief zur Situation der Schülerbeförderung in Corona-Zeiten und darüber hinaus. Gerichtet ist das Schreiben an die Vertreter der Presse, die Sachaufwandsträger sowie die Mitglieder der Schulgemeinschaft.

Kritik: Kinder fahren in überfüllten Bussen zum Testen in die Schulen

Für die LEV-ARGE-Vorsitzenden, die Vertreter der Mitgliedsgymnasien in Neuburg, Eichstätt, Gaimersheim und Ingolstadt sowie nicht zuletzt für die Vertreter der Eltern ist die Situation für Schülerinnen und Schüler im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – besonders in Zeiten von Corona – „absolut inakzeptabel“. Die Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregel zum Schutz gegen eine Covid-19-Infektion sei aus deren Sicht im ÖPNV nicht gegeben. „In überfüllten Bussen ohne ausreichenden Mindestabstand von 1,5 Meter werden unsere Kinder viele Kilometer in die Schule gefahren. Sie sitzen oder stehen oft dicht an dicht! Es ist unverständlich, dass die Kinder in überfüllten Bussen zur Schule fahren, um dort getestet zu werden“, heißt es in dem Brief.

Im Klassenzimmer dürften sie dann – nach ihrem negativen Test – wieder unter Einhaltung des Mindestabstands ihren Unterricht besuchen. Die Heimfahrt würden sie anschließend wieder in vollbesetzen oder überfüllten Bussen antreten.

Der Lebensmitteleinzelhandel dürfe nur eine Höchstzahl von Kunden in den Markt lassen, um Abstände einhalten zu können, den Baumarkt, Friseur etc. dürfe man – inzidenzabhängig – nur besuchen, wenn man einen negativen Coronatest vorweisen kann. „Warum können notwendige Vorgaben wie diese im ÖPNV und in der Schülerbeförderung nicht entsprechend zum Schutz unserer Kinder umgesetzt werden?“, fragen sich die Unterzeichner. Gebe es keine Möglichkeit, dieses Problem abzuwenden? Beispielsweise durch den Einsatz von mehr zusätzlichen Bussen, versetzten Unterrichtszeiten oder lokalen Testmöglichkeiten?

„In der Pandemie haben wir gelernt, dass wir in vielen Bereichen viel flexibler reagieren müssen, damit den Schülern etwa bei künftigen Ereignissen ein weiteres Schuldesaster erspart bleibt. Wir Eltern erwarten, dass nicht nur die Kinder und Eltern die gelernten Lektionen in praktikable Verfahren umsetzen“, heißt es weiter.

Auch außerhalb der Pandemiesituation katastrophale Platzsituation in Bussen

Auch außerhalb der derzeitigen Pandemiesituation sehen die Verfasser eine katastrophale Platzsituation in den Bussen – aus Sicherheitsgründen sollte es einen Sitzplatz für jeden Schüler geben. In Reisebussen ist dies vorgeschrieben, damit die gesetzlich vorgeschriebene Anschnallpflicht eingehalten werden kann. Unfälle mit voll besetzten Bussen gibt und gebe es immer wieder.

„Wir Eltern fragen uns: Wie kann es sein, dass in der Region 10 in Bayern, immerhin einer Region mit der höchsten Kaufkraft in Deutschland, niemand in den entsprechenden Gremien ernsthaft über ein dediziertes Schulbussystem nachdenkt? Als Eltern akzeptieren wir ein Kostenargument nicht als Begründung.“ Deshalb ihr Appell: „Kinder sind das Wertvollste und unsere Zukunft, deshalb fordern wir den besten Schutz und die beste Fürsorge unabhängig von finanziellen Erwägungen. Wir freuen uns, in eine konstruktive Diskussion zur Verbesserung der Situation in der Schülerbeförderung mit den Verantwortlichen einzutreten.“ (nr)