Action-Filiale im Neuburger Ostend: Jetzt eröffnet der neue Markt

Im Neuburger Ostend eröffnet Action eine neue Filiale. Jetzt steht der Eröffnungstag fest. Die Filiale sucht noch Personal.

Zuletzt liefen im ehemaligen Edeka-Markt im Neuburger Ostend die Umbauarbeiten für den neuen Action-Markt, jetzt steht fest, wann die Filiale eröffnet. Nach Angaben des Unternehmens wird der Non-Food-Discounter am 5. August in Neuburg eröffnen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 740 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden über 6000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug & Unterhaltung, teilt Action mit (lesen Sie hier mehr zur Eröffnung).

Eröffnung: Action-Markt im Neuburger Ostend startet am 5. August

Bart Raeymaekers, Geschäftsführer von Action Deutschland, freut sich laut Pressemitteilung über die neue Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kundinnen und Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar.” Die Action-Filiale in der Berliner Straße 29 startet am 5. August den Verkauf. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 20 Uhr. Auf 740 Quadratmetern Verkaufsfläche arbeiten zwischen 15 und 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Die Filiale in Neuburg sucht aktuell noch Personal. (nr)

