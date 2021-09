Adam Nussbaum entführt den Neuburger Jazzkeller nach New Orleans

Plus Adam Nussbaum interpretiert mit seinem Quartett im Birdland in Neuburg die Musik des 1949 verstorbenen Musikers Leadbelly. Warum er sich mit dem Auftritt einen Kindheitstraum erfüllt hat.

Kennt jemand Hudson „Huddy“ Ledbetter? Der 1949 im Alter von 60 Jahren in New York verstorbene schwarze Blues- und Folk-Sänger aus Louisiana war damals wie heute unter dem Namen Leadbelly bekannt. Es waren einfach gestrickte Songs, mit denen er sein Publikum bei seinen Auftritten erreichte und die er selbst meistens nur mit einer Gitarre begleitete.