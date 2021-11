Adventskalender der Neuburger Rundschau: Weihnachtsgrüße kommen täglich per Video

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu – wieder unter Corona-Bedingungen. Mit einem besonderen Adventskalender möchte die Neuburger Rundschau adventliche Stimmung nach Hause bringen.

Der Advent ist schon angebrochen. Nur noch knapp vier Wochen sind es, die uns von Weihnachten trennen. Diese Zeit aber steht auch in diesem Jahr unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie. Keine Weihnachtsmärkte, kaum Glühwein-Duft. Besinnlichkeit? Scheint schwierig in diesen Tagen. Trotzdem möchte die Redaktion der Neuburger Rundschau Sie, liebe Leserinnen und Leser, einstimmen auf die kommenden Wochen. Damit in Ihren heimischen Wohnzimmern doch ein wenig Gefühl von Weihnachten und Jahreswechsel einkehren kann.

Wir haben verschiedene Menschen im Raum Neuburg angefragt – darunter Funktionäre und Organisatorinnen, soziale Einrichtungen, Theater, das Rote Kreuz, die Bundeswehr, Kinder, Pfarrer, eine Bäckerei – ob sie einige Worte an die Leute in und um Neuburg richten möchten. Und so haben diese Personen eigens ein Video aufgenommen, mit dem sie ihre persönlichen Grüße, Wünsche und Dankbarkeit an Sie richten.

Adventskalender der Neuburger Rundschau: 24 Videobotschaften für die Weihnachtszeit

Eins bis 24: Ab dem 1. Dezember öffnen wir jeden Tag immer zur Mittagszeit in diesem NR-Adventskalender 2021 ein neues Türchen, hinter dem sich ein Beitrag versteckt. Diese Video-Botschaften erscheinen täglich einerseits in einem Artikel auf unserer Webseite unter www.neuburger-rundschau.de und andererseits auf der Facebook-Seite der Neuburger Rundschau unter www.facebook.com/NeuburgerRundschau. So hoffen die Redakteurinnen und Redakteure Ihrer Tageszeitung, diese schwierigen Zeiten mit Hygiene-Auflagen und Einschränkungen etwas schöner, angenehmer und weihnachtlicher gestalten zu können. Viel Spaß also mit unserem Adventskalender. (elisa)