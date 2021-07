Neuburg

20:00 Uhr

Ärger im Neuburger Stadtrat um die Richtlinien für Luftfilter

Plus Durch neue Bestimmungen gestaltet sich die Luftreinigung in den Neuburger Klassenzimmern kompliziert. Die Förderung wurde vom Freistaat mit strengen Regelungen versehen.

Von Anna Hecker

Das Thema Luftfilter wird aktuell heiß diskutiert. Nachdem von der bayerischen Regierung angekündigt wurde, die Geräte maßgeblich zu fördern, wurden auch in Neuburg sämtliche Möglichkeiten zur Umsetzung in Bildungseinrichtungen ausgelotet. Diesbezüglich musste Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der jüngsten Stadtratssitzung unerfreuliche Neuigkeiten verkünden.

