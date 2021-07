Aktion für die Umwelt: 576 Stadtradler in Neuburg beteiligen sich

Plus Zu den angepeilten 150.000 Kilometern hat es nicht gereicht: Trotzdem setzen die Stadtradler in Neuburg ein Zeichen für umweltgerechten Verkehr.

Die „Stadtradler“ waren wieder fleißig unterwegs, 50 Teams mit 576 Teilnehmern haben die Vorjahresbeteiligung – damals waren es genau 499 Neuburger Stadtradler – einmal mehr übertroffen. Zu den angepeilten 150.000 Kilometern hat es allerdings nicht gereicht, der Zähler blieb bei 106.000 stehen.