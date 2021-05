Aktionsflyer verbindet digitales und analoges Shopping-Angebot in Neuburg

Auch wenn Corona Einkäufe im Laden wieder zulässt, Online-Bestellungen und Lieferservices werden bleiben: Eine neue Aktion des Neuburger Stadtmarketings verweist deshalb auf die Online-Angebote der Händler vor Ort.

Corona hat die Nachfrage nach Online-Shops und Lieferservices extrem verstärkt. Viele wollten in Zeiten des Lockdowns aber nicht nur auf Amazon und Co. setzen, sondern bewusst den Handel vor Ort unterstützen. Viele Einzelhändler der Region nutzen die vergangenen Monate, um ihr Online-Angebot voranzubringen. Denn eines ist klar: Auch wenn Corona Einkäufe im Laden wieder zulässt, Online-Bestellungen und Lieferservices werden bleiben. Das Stadtmarketing Neuburg hat schon im vergangenen Jahr auf der Internetseite www.neuburg.com die Angebote seiner Mitglieder gesammelt. Neuburg sollte mit einem gesammelten Angebot gemeinsam auftreten. Ab dem heutigen Mittwoch gibt es einen monatlichen Aktionsflyer dazu.

„Die Menschen wollen auch etwas Analoges“, erklärt Michael Regnet, Leiter des Stadtmarketings, den Gedanken dahinter. Der Flyer enthält Angebote, Veranstaltungen und aktuelle Hinweise, die es auch auf der Internetseite gibt. Aufgabe des Stadtmarketings sei es, die Menschen in die Stadt, in die Läden zu locken, allerdings dürfe man vor dem Online-Geschäft nicht die Augen verschließen. Der Aktionsflyer sei deswegen ein Mittelweg. Es sei wichtig, eine Verbindung der beiden Einkaufsarten herzustellen. Der Flyer enthält viele wichtige Infos in gedruckter Form, kann aber auch per QR-Code-Scan oder durch den Besuch auf der Homepage aktualisiert werden.

Kunden in die Neuburger Innenstadt ziehen

In den ersten eineinhalb Wochen sei der digitale Aktionsflyer bereits 300 Mal angeklickt worden, verkündet Regnet stolz. Auf der Homepage wird der Besucher beim Klick auf ein Angebot oder einen Händler direkt auf dessen Seite weitergeleitet. Das sei das Besondere, denn anders als bei Amazon und Co. hat so der Händler direkten Kontakt zum Kunden, so der City-Manager. Das sei wertvoll – gerade in der heutigen Zeit.

Auch ein Gewinnspiel sowie ein kurzes „Ausgefragt“ mit wechselnden Interview-Partnern gibt es in dem Aktionsflyer.

Lesen Sie dazu auch: