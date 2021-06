Neuburg

19:58 Uhr

Aktionswoche zur Müllvermeidung in Neuburg: "Essen in Mehrweg"

Plus Ab kommendem Jahr müssen Gastronomen im Mitnahme-Geschäft ein Mehrwegsystem anbieten. Mit einer Losaktion soll in Neuburg dafür geworben werden. Was dahinter steckt.

Von Michael Kienastl

800 Tonnen. So viel Müll fällt in Deutschland etwa pro Jahr durch Einweggeschirr und To-go-Verpackungen an. Immer weniger Berufstätige nehmen ihr Essen von zuhause mit, das Take-away-, oder Mitnahmegeschäft, boomt – inklusive des dadurch anfallenden Verpackungsmülls. „In der Corona-Zeit ist das noch einmal mehr geworden“, sagt Kinobetreiber Roland Harsch angesichts vieler Gastronomiebetriebe, die während des Lockdowns vermehrt Essen zum Mitnehmen angeboten haben.

