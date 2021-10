Albrecht-Schaffer und "Dornröschen": Ein spannendes Gastspiel bei den Neuburger Fadenspielern

Angelika Albrecht-Schaffer ist am 17. und 18. Oktober in Neuburg, um beim Marionettentheater der Fadenspieler das Märchen von "Dornröschen" zu spielen. Was erwartet Besucherinnen und Besucher?

Am 17. und 24. Oktober gastiert Angelika Albrecht-Schaffer vom Figurentheater Kladderadatsch aus Augsburg in den neuen Räumen der Fadenspieler. Bei ihrem dritten Gastspiel im Neuburger Marionettentheater spielt Angelika Albrecht-Schaffer das Märchen „Dornröschen“. Die liebevoll selbstgestalteten Figuren und Requisiten werden dabei von der Theaterpädagogin gekonnt mit Leben erfüllt. Mit ihrer lebendigen, kreativen offenen Spielweise zieht sie große und kleine Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann.

Angelika Albrecht-Schaffer gastiert beim Marionettentheater der Fadenspieler in Neuburg

Zum Stück: Wer kennt nicht dieses wunderschöne Märchen, wenn der Fluch einer wütenden Fee ein ganzes Schloss samt neugieriger Prinzessin, Königin, König und Hofstaat in einen 100-jährigen Schlaf versetzt. Rings um das Schloss wächst eine große Dornenhecke – bis, ja bis eines Tages endlich der richtige Prinz kommt.

Es wird versponnen und farbenfroh mit Tischfiguren rund um ein Spinnrad gespielt. Nicht nur Rosenliebhaber ab vier Jahren können sich an diesem Spiel erfreuen.

Karten können per E-Mail an info@fadenspieler.de bestellt werden, auch 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung gibt es Tickets für das Stück. Gespielt wird im neuen Theater in der Amalienstraße 8 in der Neuburger Altstadt. Es gelten die 3G-Regelungen.

Die Fadenspieler selbst proben zurzeit für das Marionettenstück „Das goldene Ei“, das am 30. Oktober ab 20 Uhr für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene aufgeführt wird. Dieses spannende Märchen wird im Neuburger Stadttheater aufgeführt. (nr)